Carla, étoile milanese di fama mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carla, étoile milanese di fama mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRACCI

Significato/Curiosita : Carla, etoile milanese di fama mondiale

Carla fracci, all'anagrafe carolina fracci (milano, 20 agosto 1936 – milano, 27 maggio 2021), è stata una ballerina italiana. è considerata una delle più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con carla; étoile; milanese; fama; mondiale; Per districarla bisogna trovare il bandolo; carla , indimenticata danzatrice classica; Può provocarla uno sforzo; Si prende senza toccarla ; La prima viene anche chiamata étoile ; Ne escono le future étoile s; Si può preparare ai funghi o alla milanese ; In quello alla milanese ci va lo zafferano; Una scrittrice milanese del primo 900; Il Pietro illuminista milanese ; fama e popolarità; Il ruolo che gli ha dato fama in una serie TV; Che gode di grande fama ; Coperto di fama e onore; Moto sulla quale Agostini vinse l ultimo mondiale ; Aerei tedeschi della prima guerra mondiale ; Enrico, patriota della Prima guerra mondiale ; Il Moreno ciclista oro mondiale su strada 1986; Cerca nelle Definizioni