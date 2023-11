La definizione e la soluzione di: Capitano della marina in Regno Unito o USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMMODORO

Significato/Curiosita : Capitano della marina in regno unito o usa

Come nella us navy il grado di capitano corrisponde al capitano di vascello della marina militare. nel sistema militare usa, l'identica denominazione di... Come nella us navy il grado dicorrisponde aldi vascellomilitare. nel sistema militare, l'identica denominazione di... Il commodoro è un grado militare usato da varie marine militari del mondo e in varie epoche. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

