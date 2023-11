La definizione e la soluzione di: La capitale economica della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SHANGHAI

Significato/Curiosita : La capitale economica della cina

Legittimo dell'intera cina da soli 13 stati sovrani in tutto il mondo, fra cui la santa sede. la storica capitale della repubblica di cina è nanchino, collocata... Legittimo dell'interada soli 13 stati sovrani in tutto il mondo, fra cuisanta sede.storicarepubblica diè nanchino, collocata... Shanghai (pron. [a'gai]; in cinese S, ShànghaiP [a'xai], abbreviazione o , Hù o Shen; in italiano anche Sciangai o Shangai), situata sul fiume Huangpu presso il delta del Fiume Azzurro, è la città più popolata della Cina, ed il secondo distretto urbano dopo Chongqing e secondo alcune stime anche la prima del mondo, con una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti; è la seconda municipalità autonoma del Paese dopo Chongqing ed è una delle quattro città municipalità della Cina a godere dello status di provincia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

