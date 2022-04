Cantare senza prendere le note - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantare senza prendere le note. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STONARE

Significato/Curiosita : Cantare senza prendere le note

Utile per i musicisti neofiti e aiuta a prendere dimestichezza con lo spartito, le note e più in generale con le suddivisioni temporali, con particolare...

Dal livello superiore della strada è molto più modesto e riesce a non stonare con tutti gli edifici più tradizionali che gli sorgono intorno. la struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con cantare; senza; prendere; note; Impedito... a cantare ; Bizet nella sua Carmen lo fa cantare ; Decantare i propri meriti; Passatempo per chi ama cantare ; Un assenza che fa rima con distanza; Recitare senza onestà; Disseminato in giro senza ordine; Acqua senza bollicine; Se ne possono prendere due con una fava; Riprendere sicurezza; prendere l ascensore; prendere un mezzo; Lo corredano le note ; Detto di una temperatura note volmente bassa; Accompagna ovunque molti politici o persone note ; Una parola scritta sulle banconote da un dollaro; Cerca nelle Definizioni