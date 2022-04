Candido come un giglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Candido come un giglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LILIALE

Significato/Curiosita : Candido come un giglio

Viene raffigurato con questo giglio in mano a simboleggiare la purezza del corpo e dell'anima. in araldica, il giglio candido era il simbolo della monarchia...

Elua fratello selbert: primo sacerdote del santuario di elua in siovalle liliale: accolita del santuario di elua in siovalle honore, beryl, cadmar, ti-michel:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con candido; come; giglio; Dolce candido e friabile; Il rapporto semantico fra bianco e candido ; Un uccello trampoliere dal candido piumaggio; L autore di candido ; Ricco di acqua saporita, come un frutto; come dire collocato; Un magistrato come la Amy della serie TV; Scarpe da ginnastica come Nike o Jordan ing; Animali velenosi dotati di tenaglie e pungiglio ne; Grossa mosca dotata di pungiglio ne; Un operaia con il pungiglio ne; La città del giglio ; Cerca nelle Definizioni