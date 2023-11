La definizione e la soluzione di: Il cancelletto nei social come twitter ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HASHTAG

Significato/Curiosita : Il cancelletto nei social come twitter ing

Un hashtag è un tipo di tag metadato utilizzato su alcuni servizi web e social network come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico. Il termine hashtag può anche fare riferimento al simbolo cancelletto stesso, quando usato nel contesto di un hashtag. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

