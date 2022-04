11 canale che congiunge il mar Mediterraneo al mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 11 canale che congiunge il mar Mediterraneo al mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUEZ

Significato/Curiosita : 11 canale che congiunge il mar mediterraneo al mar rosso

"mediterraneo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mediterraneo (disambigua). il mar mediterraneo (detto brevemente mediterraneo) è...

suez (disambigua). suez (in arabo: , al-suways) è una città portuale egiziana, capoluogo del governatorato omonimo. si trova sul golfo di suez... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con canale; congiunge; mediterraneo; rosso; A sud del canale di Suez; La Rete... prima di canale 5; Dà nome al canale 54 della Rai; canale che porta i suoni nell orecchio: __ uditivo; congiunge punti con stessa inclinazione magnetica; congiunge due strade a grande viabilità; congiunge re; Linea congiunge nte grandezze geofisiche di stesso valore; Arbusto ornamentale mediterraneo con fiori rosa; Un tipo di tartaruga comune nel mediterraneo ; Arbusto mediterraneo ; Porto militare francese sul mediterraneo ; Frutto rosso che in molti scambiano per verdura; Noto vino rosso francese dell Aquitania fra; È a Ottobre rosso in un film con Sean Connery; Su quello rosso dispiegato a terra sfilano le star; Cerca nelle Definizioni