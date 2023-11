La definizione e la soluzione di: Campione biologico per laboratorio lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPECIMEN

Significato/Curiosita : Campione biologico per laboratorio lat

Specimen è un sostantivo latino con cui si indica un campione di materia da utilizzare per prove di laboratorio ovvero con il significato di modello o esempio. Il termine è entrato nel linguaggio comune con la locuzione "Specimen di firma" per definire la firma che normalmente viene depositata in Banca all'atto della stipula di un contratto di conto corrente. Tale facsimile di firma viene quindi utilizzato dagli operatori bancari per verificare l'autenticità della firma posta sugli assegni o su altri ordini di pagamento presentati all'incasso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

