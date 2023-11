La definizione e la soluzione di: Calzature indossate in caso di neve o ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOPOSCI

Significato/Curiosita : Calzature indossate in caso di neve o ghiaccio

La parete interna della calzatura. commissione nazionale scuole di alpinismo e scialpinismo, scarponi, in alpinismo su ghiaccio e misto, milano, club alpino... La parete interna della. commissione nazionale scuolealpinismo e scialpinismo, scarponi,alpinismo sue misto, milano, club alpino... I doposcì sono calzature da neve, il cui nome deriva dalla nota disciplina sportiva dello sci. Vengono utilizzati per raggiungere le piste da sci mantenendo i piedi caldi. Vengono anche utilizzati in città in presenza di abbondante neve o ghiaccio, agevolando gli spostamenti a piedi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Calzature indossate in caso di neve o ghiaccio : calzature; indossate; caso; neve; ghiaccio; calzature che si portano senza calze; calzature casalinghe; calzature di protezione; calzature di tipo militare; calzature da mesi estivi; Le calzature di gomma dei pescatori; La veste indossate dagli avvocati; Così e il caso del dottor Jekyll; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento; Il caso del quale si parla; Il caso dopo il gen e il dat; lo ma in un altro caso ; In nessun caso per nulla al mondo; Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi; Un uomo di neve ; La neve ottima per sciare; Lo si usa sulla neve ; Si incappucciano di neve ; Così fiocca la neve ; Un pezzo di ghiaccio ; Il ghiaccio inglese; Il climbing di chi si arrampica su pareti di ghiaccio ; Il ghiaccio nel drink; Far sciogliere il ghiaccio ; Può capitare di farlo sul ghiaccio ;

Cerca altre Definizioni