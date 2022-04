Lo è l ex calciatore, ora politico, George Weah - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l ex calciatore, ora politico, George Weah. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIBERIANO

Significato/Curiosita : Lo e l ex calciatore, ora politico, george weah

Sirleaf ha vinto le elezioni presidenziali del 2005, battendo l'ex calciatore george weah, membro del congresso per il cambiamento democratico (congress...

Della cooperazione non ufficiale del governo statunitense. il governo liberiano, modellato su quello degli stati uniti, era democratico nello stile, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con calciatore; politico; george; weah; Matias, ex calciatore argentino; Un prestigioso calciatore del Santos; Alessandro __: grande ex calciatore ; Il Nicolò calciatore di Massa nato nel 1999; Il Nelson attivista e politico sudafricano; Un gruppo politico o religioso chiuso e unito; Il politico e militare ateniese che vinse a Salamina; Movimento politico ispirato da Charles de Gaulle; george _ : testimonial del caffè Nespresso; george s __: La vita: istruzioni per l uso; george poeta inglese; george s, celebre direttore d orchestra; Vi è nato George weah ; Vi hanno militato weah e Shevchenko; Cerca nelle Definizioni