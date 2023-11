La definizione e la soluzione di: Bruciato come il gasolio nell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMBUSTO

Significato/Curiosita : Bruciato come il gasolio nell auto

Combustione, più lenta e graduale a parità di gasolio bruciato all'interno del cilindro, ottenuta aumentando il numero delle iniezioni, dalle due del precedente... Combustione, più lenta e graduale a parità diall'interno del cilindro, ottenuta aumentandonumero delle iniezioni, dalle due del precedente... The Niro, nome d'arte di Davide Combusti (Roma, 6 ottobre 1978), è un cantautore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

