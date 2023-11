La definizione e la soluzione di: Il brodino di carne... francese fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSOMME

Significato/Curiosita : Il brodino di carne... francese fra

Artisti di tutti i tempi. personalità tanto geniale quanto irrequieta, il suo nome è legato ad alcune delle più maestose opere dell'arte occidentale, fra cui... Il brodo chiarificato, anche conosciuto con il termine francese consommé, è un antipasto (hors d’oeuvre) tipico della cucina francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il brodino di carne... francese fra : brodino; carne; francese; Si cuoce nel brodino ; carne in umido; Fetta di carne arrostita; Il più semplice piatto di carne ; Spiedini di carne tipici della cucina indonesiana; Una lavapiatti in carne e ossa; carne bovina per ottime tartare; Il pugile francese ; Un modo di vestire detto alla francese ; Il Carné regista francese ; Particella negativa francese ; Il paesaggista francese delle Vedute di Volterra; Oppure in francese ;

Cerca altre Definizioni