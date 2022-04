Brano di Eduardo De Crescenzo associato a Marzullo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brano di Eduardo De Crescenzo associato a Marzullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Significato/Curiosita : Brano di eduardo de crescenzo associato a marzullo

Affinché l'ancora funzioni. esistono due principali tipi di ancore e conseguentemente di ancoraggi: ancora provvisoria e ancora permanente. un'ancora provvisoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

