Borsone portato da asini o cavalli - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BISACCIA

Significato/Curiosita : Borsone portato da asini o cavalli

Presso l'ofanto, risalendo il fiume, fondò villaggi a cairano e a bisaccia. a bisaccia e lacedonia i nuovi abitanti ne sostituivano altri dell'età del bronzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

