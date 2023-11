La definizione e la soluzione di: Un bonifico verso se stessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIROCONTO

Significato/Curiosita : Un bonifico verso se stessi

Prelievo e versamento (escludendo quindi operazioni tipiche bancarie quali bonifico verso conti non predefiniti, pagamento assegni, prelievo con bancomat o carta... Prelievo e versamento (escludendo quindi operazioni tipiche bancarie qualiconti non predefiniti, pagamento assegni, prelievo con bancomat o carta... Il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla C/C) è uno strumento tecnico bancario che indica generalmente il deposito di denaro da parte del titolare/possessore del conto, comunemente detto correntista, all'interno dell'istituto di credito, e che consente l'utilizzo di moneta bancaria, del cosiddetto denaro elettronico ed altri strumenti finanziari da parte del titolare stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un bonifico verso se stessi : bonifico; verso; stessi; Un bonifico eseguito tra due conti correnti delle PT; Una sigla per il bonifico ; Si esegue con carta, contanti, bonifico ..; Per effettuare un bonifico bisogna conoscerle; Accompagna un bonifico ; Al gentil rempaira sempre amore: verso di Guido Guinizelli; Si punta verso le stelle; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori; verso classico; Oggi ma verso il tardi; Il servizio di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; Ha gli stessi connotati di un altro; Piegati su se stessi ; Una rapida rotazione su se stessi ; Si fa canzonando se stessi ; Per Messico e Italia hanno gli stessi colori; Un insieme di persone con gli stessi interessi;

