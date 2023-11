La definizione e la soluzione di: Lo è il basilico: erba __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AROMATICA

Significato/Curiosita : Lo e il basilico: erba

Disambiguazione – "basilico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi basilico (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... I composti aromatici (o areni), in chimica, indicano tutti i composti organici che contengono uno o più anelli aromatici nella loro struttura. L'aggettivo aromatico deriva dal fatto che i primi composti di questa classe a essere scoperti e identificati in passato possedessero odori intensi e caratteristici; inoltre la presenza dei succitati anelli conferisce loro reattività particolari, molto diverse da quelle dei composti alifatici aventi peso molecolare e gruppi funzionali simili. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

