Bara dei faraoni dell Antico Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bara dei faraoni dell Antico Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SARCOFAGO

Significato/Curiosita : Bara dei faraoni dell antico egitto

Infatti visto come un faraone - re dell'alto e basso egitto - defunto e divinizzato. i suoi attributi erano quindi quelli dei faraoni. comunque, nella maggioranza...

Disambiguazione – se stai cercando la band thrash metal brasiliana, vedi sarcófago. il sarcofago è un contenitore, solitamente di roccia o legno, destinato a custodire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

