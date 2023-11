La definizione e la soluzione di: La banda che cerca di derubare Zio Paperone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASSOTTI

Significato/Curiosita : La banda che cerca di derubare zio paperone

Storia zio paperone e la fattucchiera (the midas touch); è una strega avversaria di paperone. soprannominata la fattucchiera (o la strega) che ammalia... Il bassotto tedesco è una razza di cani caratterizzata dall'altezza proporzionalmente inferiore alla lunghezza. Si tratta di un cane da caccia e da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

