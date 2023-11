La definizione e la soluzione di: Bambino che ancora non parla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INFANTE

Lei mi parla ancora è un film del 2021 diretto da pupi avati. il film è tratto dal romanzo lei mi parla ancora. memorie edite e inedite di un farmacista... Lei miè un film del 2021 diretto da pupi avati. il film è tratto dal romanzo lei mi. memorie edite e inedite di un farmacista... Nella monarchia spagnola e nell'ex monarchia portoghese, infante (al maschile) o infanta (al femminile) è il titolo dato al figlio o alla figlia del sovrano regnante a partire dal secondogenito, ovvero colui che non è l'erede diretto al trono. Sta a indicare che l'infante o l'infanta sono figli del monarca (in Francia si diceva enfants de France). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

