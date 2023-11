La definizione e la soluzione di: Averle larghe significa essere resistenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPALLE

Significato/Curiosita : Averle larghe significa essere resistenti

Particolare prospettiva. questo significa che esistono molti possibili schemi concettuali, o prospettive in cui può essere formulato un giudizio di verità... In anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l’arto superiore e il torace. Al contrario dell'anca (l'analoga regione di unione dell'arto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

