Soluzione 6 lettere : ARNESE

Significato/Curiosita : Attrezzo non meglio identificato

Egli stesso spiega che si comporta in modo disonesto perché, per cause non meglio specificate, i cittadini di hazzard gli hanno fatto perdere la sua pensione... Egli stesso spiega che si comporta in modo disonesto perché, per causespecificate, i cittadini di hazzard gli hanno fatto perdere la sua pensione... Arnes è un comune spagnolo di 494 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Attrezzo non meglio identificato : attrezzo; meglio; identificato; attrezzo da demolitori; Un attrezzo per il fai da te; attrezzo che avvolge il filo in matasse; Può lanciare il suo attrezzo a oltre 90 m; Un attrezzo per dissodare le zolle; attrezzo da lanciare; Cambiano il meglio in peggio; È meglio non giocare a poker qui in Puglia; Tipo di mostra che espone il meglio di un artista; Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare; meglio senza elio; meglio così che male accompagnati; Un tizio non identificato ; Il milite non identificato ; Uno non identificato ; Il mister non identificato ; Oggetto volante non identificato ; Un autore... non identificato ;

