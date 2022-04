Attore di commedie nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attore di commedie nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTRIONE

Significato/Curiosita : Attore di commedie nell antica roma

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi attore (disambigua). un attore è chi rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in uno spettacolo...

Il termine istrione (dal latino histrio-nem, dall'etrusco [híster], derivante da histria, regione confinante con l'illiria, da cui si dice venissero i... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Il termine istrione (dal latino histrio-nem, dall'etrusco [híster], derivante da histria, regione confinante con l'illiria, da cui si dice venissero i...