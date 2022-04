Atterraggi sul satellite terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atterraggi sul satellite terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLUNAGGI

Significato/Curiosita : Atterraggi sul satellite terrestre

Di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, collocati in orbita terrestre bassa (leo), che lavoreranno in sintonia con ricetrasmettitori terrestri. spacex...

Con il termine allunaggio si intende la discesa di un veicolo sulla luna: si distingue tra allunaggio duro, cioè un impatto che comporta la distruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con atterraggi; satellite; terrestre; atterraggi o a... Chicago ing; Viene abbassato prima dell'atterraggi o dell'aereo; Campo di atterraggi o... in città; Si azionano per l'atterraggi o; satellite in breve; La fase del satellite che dura 29 giorni; Fasi di visibilità del nostro satellite naturale; Atterrare sul nostro satellite ; Quella terrestre è antioraria; Rettile terrestre o marino con guscio; Così era detto lo strato interno del globo terrestre ; Uno studioso della conformazione terrestre ; Cerca nelle Definizioni