La definizione e la soluzione di: Attento studio di ciò che si afferma in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISAMINA

Significato/Curiosita : Attento studio di cio che si afferma in tribunale

Personaggio di borat che comunica di dover andare a "fare dell'urina", abbracciando poi un confuso meteorologo dello studio. la arthur sostiene che ciò ha portato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Attento studio di ciò che si afferma in tribunale : attento; studio; afferma; tribunale; Più che attento al lavoro; Per nulla attento ; Un attento esame a scopo di controllo; Diligente e attento ; L espressione latina che vale Stia attento ; attento ai dettagli; Lo studio dei proverbi; Lo studio con i testamenti; studio dell alimentazione; Lo studio dei danni causati dall uomo; Lo studio dei caratteri per i caratteri; Lo studio dei popoli; Cosi afferma madame; Ciò che si afferma del soggetto; afferma concedendo; afferma a Berlino; afferma la centralità dei lavoratori d industria; afferma a Parigi; tribunale Speciale; Messi del tribunale ; Consulente del tribunale ; È chiamato a deporre in tribunale ; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; Città svizzera con il tribunale sportivo del TAS;

Cerca altre Definizioni