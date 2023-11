La definizione e la soluzione di: Attenta misurazione di una quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DOSAGGIO

Significato/Curiosita : Attenta misurazione di una quantita

Ferroviario. una capsula piatta di zinco, contenente una certa quantità di nitrocellulosa e assicurata alla rotaia con la piegatura di due fettucce di zinco... Ferroviario.capsula piattazinco, contenentecertanitrocellulosa e assicurata alla rotaia con la piegaturadue fettuccezinco... La tecnica del dosaggio radioimmunologico, nota comunemente come RIA (dall'inglese Radio Immuno Assay), è una tecnica di laboratorio utilizzata per dosare qualsiasi composto immunogenico disponibile in forma pura e marcabile radioattivamente. Possiede un'elevata sensibilità (ordine dei pg/mL), elevata specificità, elevata precisione. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

