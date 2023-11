La definizione e la soluzione di: Atleta così fedele alla squadra... che sventola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BANDIERA

Significato/Curiosita : Atleta cosi fedele alla squadra... che sventola

Pagg. 81-86. fedele lampertico, a bartolomeo clementi nel giorno delle sue nozze con teresina di alessandro rossi l'affezionato amico fedele lampertico... Pagg. 81-86.lampertico, a bartolomeo clementi nel giorno delle sue nozze con teresina di alessandro rossi l'affezionato amicolampertico... Una bandiera (il termine deriva da banda colorata, cioè striscia dipinta) è un drappo di stoffa o di altro materiale adatto, spesso sventolato da un'asta rigida, usato simbolicamente per identificazione o per segnalazioni varie: comunemente impiegata ad esempio per simboleggiare una nazione (bandiera nazionale) o più in generale un'organizzazione, il termine è usato anche per indicarne una rappresentazione grafica su altro materiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Atleta così fedele alla squadra... che sventola : atleta; così; fedele; alla; squadra; sventola; Mantengono in forma l atleta ; Lo è l atleta ; L atleta in panchina; È nocivo all atleta ; Simeoni grande atleta ; Un atleta da albo d oro; così vengono detti i controllori di volo degli aeroporti; così e il caso del dottor Jekyll; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; È così via in breve; così è la faccia antipatica; La Kant fedele compagna di Diabolik; Una fedele della sinagoga; fedele dirige Mediaset; La fedele sposa di Ulisse; Un fedele della chiesa di Roma; La fedele amata di Piramo; Porta alla rovina Otello; La sinfonia di Beethoven con l Inno alla gioia; La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese; In mezzo alla riga; Le logge alla sommità degli edifici; Amarsi moltissimo alla follia; squadra di calcio bianconera; Il regista della squadra di pallavolo; Sigla della squadra di calcio Paris SaintGermain; squadra avversaria del Milan nel derby di Milano; squadra di calcio di Madrid; La squadra allenata da Luciano Spalletti; La sventola il patriota; Lo sventola la dama di Gustav Klimt; Chi si arrende sventola quella bianca;

Cerca altre Definizioni