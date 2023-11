La definizione e la soluzione di: Area abitata dai sami all estremo nord Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAPPONIA

Significato/Curiosita : Area abitata dai sami all estremo nord europa

Volga, dei permiani e dei sami. gli ugrofinnici sono distribuiti lungo un territorio che va dal bacino pannonico, in europa centro-orientale, alle regioni... Volga, dei permiani e dei. gli ugrofinnici sono distribuiti lungo un territorio che va dal bacino pannonico, incentro-orientale, alle regioni... La Lapponia (Sápmi in sami) è la regione geografico-culturale abitata dalla popolazione Sami. Si trova nell'Europa del Nord, distribuita nelle regioni settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e della penisola di Kola, in Russia. Confina a nord con il Mare di Barents, ad ovest con il Mare di Norvegia e a est con il Mar Bianco. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Area abitata dai sami all estremo nord Europa : area; abitata; sami; estremo; nord; europa; Un area fabbricabile; L area parigina di fronte alla Torre Eiffel; area cittadina per la raccolta di rifiuti; La flora e la fauna naturalmente presenti in un area ; Acronimo di fusiform face area ; Hanno la responsabilità commerciale di un area ; È abitata da eschimesi e lapponi; È abitata da Boemi; Fu anticamente abitata dagli etruschi; Era abitata da celti; Lo è una mela abitata ; È abitata da uomini; estremo capo del Suditalia; Il capo estremo del Peloponneso; L estremo limite fra terra e cielo; estremo disvalore per qualcosa; L estremo sacrificio del cristiano; estremo bisogno; Santa Gallura: è meta turistica del nord Sardegna; Spagnoli del nord ; Dà nome al grande golfo a nord di Napoli; District pittoresca zona nel nord ovest dell Inghilterra; È a nord di lesolo; Merluzzo dei mari del nord ; Quelli Bassi si trovano in europa ; Il dittongo dell europa ; Può causare una procedura dell europa ; Che riguarda la penisola più ad est in europa ; Relative a un grande fiume dell europa orientale; Tra i più difficili d europa e è il GR20;

Cerca altre Definizioni