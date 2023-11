La definizione e la soluzione di: Si apre per arieggiare la stanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINESTRA

Significato/Curiosita : Si apre per arieggiare la stanza

La finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare, praticata in una parete verticale, orizzontale o obliqua della muratura per consentire l'ingresso della luce e lo scambio dell'aria tra il vano interno di una costruzione e l'esterno. È in genere dotata di una intelaiatura mobile munita di vetri e imposte (chiamata anch'essa, comunemente, "finestra"). In architettura la finestra ha spesso un autonomo contenuto stilistico e talvolta caratterizza il prospetto, determinandone il movimento. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

