La definizione e la soluzione di: Un appellativo per ecclesiastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REVERENDO

Significato/Curiosita : Un appellativo per ecclesiastici

Titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Reverendo è un trattamento di cortesia riservato agli ecclesiastici. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

