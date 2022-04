Antico nome di Messina che significa falce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico nome di Messina che significa falce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZANCLE

Significato/Curiosita : Antico nome di messina che significa falce

vedi messina (disambigua). messina (afi: [mes'sina] ascolta[·info]; missina in siciliano; µess/µessa in greco) è un comune italiano di 220 094...

Messina. la città originariamente venne indicata con il nome siculo di zancle, ma non si conosce esattamente la data della sua fondazione: tucidide tace... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

