Antica città sull Eufrate con le ziqqurat

Strumenti musicali decoratipietre preziose. nel sito archeologico di ur spiccanorovine di una imponente(alta 21 metri) ed ancora in...

Babilonia (detta anche Babele, Babel o Babil, , in accadico: Babilim, in sumerico: KÁ.DINGIR.RAKI, in arabo , in aramaico: Babil) era una città della Mesopotamia antica, situata sull'Eufrate, le cui rovine si trovano nei pressi della moderna città di Al Hillah (Governatorato di Babil), in Iraq, a circa 80 km a sud di Baghdad.