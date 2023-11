La definizione e la soluzione di: Animale squamoso simile al formichiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANGOLINO

Significato/Curiosita : Animale squamoso simile al formichiere

I pangolini (gen. Manis, Linnaeus, 1758), conosciuti anche come "formichieri squamosi", sono gli unici mammiferi viventi a rappresentare l'ordine dei folidoti.

