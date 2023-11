La definizione e la soluzione di: Di ambiente o oggetto che provoca infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETTICO

Significato/Curiosita : Di ambiente o oggetto che provoca infezione

Il rischio di infezione per persone o di contaminazione di oggetti o ambienti. un disinfettante non garantisce la completa rimozione di qualsiasi agente... Lo shock settico, o shock setticemico, è una sindrome da shock dovuta ad una grave infezione con sepsi; la sindrome è sistemica, cioè coinvolge ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

