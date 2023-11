La definizione e la soluzione di: Alternativa alla spazzola per i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PETTINE

Significato/Curiosita : Alternativa alla spazzola per i capelli

Fonti. la spuma per capelli è un prodotto condizionante, formulato come alternativa al gel e alle lacche, per apportare tenuta sia ai capelli lunghi che corti... Fonti. la spumaè un prodotto condizionante, formulato comeal gel e alle lacche,apportare tenuta sia ailunghi che corti... Il pettine è un utensile che direziona i capelli per ordinarli e toglierne i nodi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Alternativa alla spazzola per i capelli : alternativa; alla; spazzola; capelli; Un alternativa a gasp nei fumetti; Un alternativa alla pasta; Una alternativa a spa srl e sas; Si consulta in alternativa al penale; Un identità alternativa ; È una pratica alternativa alla valigia; Era un dignitario alla corte del negus; Porta alla rovina Otello; La sinfonia di Beethoven con l Inno alla gioia; La zuppa di pesce e crostacei alla marsigliese; In mezzo alla riga; Le logge alla sommità degli edifici; Un filo della spazzola ; La spazzola per pulire l anima dei cannoni; Lavora di spazzola ; Sostanza usata per rendere lucidi i capelli ; capelli avvolti a ciambella; Bianco di capelli ; Scura di capelli ; Così sono i capelli lievemente ondulati; Così sono i capelli colorati artificialmente;

Cerca altre Definizioni