La definizione e la soluzione di: È alta sui cavi della corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENSIONE

Significato/Curiosita : E alta sui cavi della corrente

Fonti. in elettrotecnica, la corrente continua ad alta tensione (in acronimo hvdc, dall'inglese high voltage direct current) è un sistema di trasmissione... Tensione – in fisica, forza esercitata su una unità di superficie

– in fisica, forza esercitata su una unità di superficie Tensione – causa fisica che spinge le cariche elettriche

– causa fisica che spinge le cariche elettriche Tensione – in chimica, reazione delle molecole di un corpo soggette ad una forza deformante

– in chimica, reazione delle molecole di un corpo soggette ad una forza deformante Tensione – in diritto internazionale, ha inizio fra due soggetti quando le parti percepiscono l'incompatibilità dei rispettivi obiettivi

– in diritto internazionale, ha inizio fra due soggetti quando le parti percepiscono l'incompatibilità dei rispettivi obiettivi Tensione – un sentimento

– un sentimento Tensione – tratto fonetico

– tratto fonetico Tensione – film del 1949 diretto da John Berry

– film del 1949 diretto da John Berry Tensione sanguigna – in fisiologia, la pressione esercitata dal sangue sui vasi sanguigni

– in fisiologia, la pressione esercitata dal sangue sui vasi sanguigni Tensione interna – in scienza delle costruzioni, misura delle forze di contatto esercitate tra le parti interne di un corpo continuo tridimensionale Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tensione» Fonti. in elettrotecnica, lacontinua adtensione (in acronimo hvdc, dall'inglese high voltage direct current)un sistema di trasmissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È alta sui cavi della corrente : alta; cavi; corrente; Poeta d alta ispirazione; Hanno la pressione alta ; Se è alta si delira; La vetta più alta del Caucaso; Dormire ad alta voce; L alta valle atesina; Si allestisce con cavi elettrici sospesi; Sostegni per cavi elettrici; In cavi e valvole; cavi per ormeggiare; Reggono cavi elettrici; In certi cavi è alta; Tipo di corrente elettrica alternata; Tipo di corrente alternata; Lo percorre la corrente del Golfo; Il codice del conto corrente ; Volt corrente Continua; Passaggio repentino di corrente ;

