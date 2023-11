La definizione e la soluzione di: Allungato in avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROTESO

Significato/Curiosita : Allungato in avanti

Ossia un braccio allungato in avanti e l'altro dietro formando una linea obliqua. la linea che si viene a creare è dunque più allungata possibile, dalla... Ossia un braccioe l'altro dietro formando una linea obliqua. la linea che si viene a creare è dunque piùpossibile, dalla... Una protesi è un dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del corpo mancante (un arto, un organo o un tessuto), o a integrare una danneggiata. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

