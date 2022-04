Agglomerato di polvere e idrogeno nell universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agglomerato di polvere e idrogeno nell universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEBULOSA

(disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame covalente...

Una nebulosa (dal latino nebula, nuvola) è un agglomerato interstellare di polvere, idrogeno e plasma. originariamente il termine nebulosa veniva impiegato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con agglomerato; polvere; idrogeno; nell; universo; Enorme agglomerato urbano; Un agglomerato urbano; agglomerato di frutta secca da gustare a colazione; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere ; polvere bianca e profumata usata dopo la doccia; Relativa al fuoco come la polvere da sparo; Si riempiva di polvere ; Il deuterio lo è dell idrogeno ; In chimica indica l idrogeno ; H : idrogeno = Au : __; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; I negozi della Mondadori o della Feltrinell i; nell a fantascienza, sono umani in trasformazione; Cartone con Merlino e Anacleto: La spada nell a __; Li ammazzava Buffy nell a serie TV del 97; Il complesso dell universo ; L inizio dell universo ; Amanti dello studio delle stelle e dell universo ; Fautore della dottrina che attribuisce all universo i caratteri della divinità; Cerca nelle Definizioni