La definizione e la soluzione di: Affila coltelli a domicilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARROTINO

Significato/Curiosita : Affila coltelli a domicilio

Quando gli altri leveranno il loro grido selvaggio: à bas les rois! stirner griderà anche lui: à bas les lois!» (friedrich engels) di carattere riservato... L'arrotino è una professione artigiana che consiste nella molatura o affilatura delle lame. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Affila coltelli a domicilio : affila; coltelli; domicilio; Li affila il macellaio; Si affila perché tagli; Nei coltelli da pesce non sono affilate; Quelle dei coltelli da pesce non sono affilate; Grossi coltelli da macello simili a una scuri; Una serie di coltelli ; Insieme di forchette e coltelli ; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola; Si distribuisce a domicilio ; La consegna a domicilio ; Fa consegne a domicilio in bici + E; Un diffuso servizio web di cibo a domicilio ; Luoghi di domicilio ; Visita i lavoratori a domicilio ;

Cerca altre Definizioni