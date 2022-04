Lo è un affermazione incisiva... come una pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un affermazione incisiva... come una pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAPIDARIA

Significato/Curiosita : Lo e un affermazione incisiva... come una pietra

Scienza e nel progresso scientifico-tecnologico, e per altri affine alla concezione romantica della storia che vede nella progressiva affermazione della...

Il carattere lapidario romano, chiamato anche capitale quadrata lapidaria e maiuscola elegante, è una forma di scrittura dell'antica roma ed è all'origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con affermazione; incisiva; come; pietra; Un affermazione illogica; La ritrattazione di un affermazione ; affermazione illogica; affermazione semplice; Che parte da sinistra, come la scrittura italiana; Governi religiosi come in Iran; come la Cavalleria del romanzo di Giovanni Verga; Nordeuropeo come il pittore Edvard Munch; Lo è una pietra naturale non ancora lavorata; pietra per pulire i marmi; pietra grigio scuro; Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra ; Cerca nelle Definizioni