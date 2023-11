La definizione e la soluzione di: Adornano la Basilica di San Vitale a Ravenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOSAICI

Significato/Curiosita : Adornano la basilica di san vitale a ravenna

Della basilica di san vitale. egli prese le mosse da un progetto di giuseppe sardi, ispirato, secondo la volontà dell'arcivescovo, alla romana chiesa di sant'ignazio... Della. egli prese le mosse da un progettogiuseppe sardi, ispirato, secondovolontà dell'arcivescovo, alla romana chiesasant'ignazio... Il mosaico è una tecnica policroma, ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali, nata in Mesopotamia ed esportata nel mondo dell'antichità durante il periodo della dominazione ellenistica e romana. Le tessere di diversa natura e colore (pietre, vetro, conchiglie), sono decorate con oro e pietre preziose. Le opere bizantine, oppure mosaici, risalgono al V secolo d.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Adornano la Basilica di San Vitale a Ravenna : adornano; basilica; vitale; ravenna; Fili che adornano i bordi dei tessuti; adornano tutte le chiese russe; Le Ninfe che adornano la fontana in Piazza dell Esedra a Roma; adornano le chiese; Due giunture che si adornano ; La grandiosa basilica vicino a Torino; basilica di San Pietro : Pietà = basilica di San Pietro in Vincoli : x; La basilica di Nostra Signora del Saragozza; Quello della basilica di Gerusalemme è Santo; La ricorda la basilica di Betlemme; In Piemonte ospita la basilica di San Gaudenzio; Umore vitale dell albero; Se è vitale non si suona; Un gas vitale ; Un acido vitale sigla; Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa; Manifestazione ciclica di un fenomeno vitale ; Conduttore tv nato a ravenna ; La Via che va da ravenna a Venezia; Fu una forma amministrativa bizantina a ravenna ; Il Santo di una celebre chiesa bizantina di ravenna ; ravenna sulle auto; Una basilica di ravenna ;

Cerca altre Definizioni