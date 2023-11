La definizione e la soluzione di: Acuto o grave, si pone su alcune vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCENTO

Significato/Curiosita : Acuto o grave si pone su alcune vocali

Acuto (la1 - sol3), ma spesso può salire al la acuto (e perfino al si bemolle) o scendere al sol grave (sol1 - la/si3). la tessitura più congeniale è... Acuto (la1 - sol3), ma spesso può salire al la(e perfino albemolle)scendere al sol(sol1 - la/si3). la tessitura più congeniale è... L'accento acuto ( ´ ) è un segno diacritico utilizzato in numerose lingue scritte moderne basate sull'alfabeto latino, cirillico e greco, ed è uno degli accenti grafici. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Acuto o grave, si pone su alcune vocali : acuto; grave; pone; alcune; vocali; Può essere grave o acuto ; Suono vibrante e acuto ; Lo è l accento non acuto ; Può essere acuto ; Serie TV in cui Hugh Laurie è un acuto diagnosta; Se è fine è acuto ; Può essere grave o acuto; Sono un grave pericolo per gli esploratori polari; Strumento a fiato dal suono grave ; Un grave errore religioso; grave scarsità di generi alimentari; grave stato di malnutrizione dei neonati; Vi pone fine la scoperta dell America; Si pone sul desco; Si attende quando si pone una domanda; Il papa che Dante pone fra gli eretici; pone termine a molte tappe del Giro; Se le pone l incerto; Li subiscono alcune merci; La godono alcune regioni italiane; Nome di alcune ninfe della mitologia greca; In alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi; alcune non tutte; Il servizio di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; vocali di scorta; Le vocali della lingua italiana; Aste senza vocali ; È formato da vocali ; Contrazione di vocali ; Le vocali di poche;

Cerca altre Definizioni