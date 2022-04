L acqua della salute con Uliveto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acqua della salute con Uliveto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROCCHETTA

Significato/Curiosita : L acqua della salute con uliveto

Lavorando come contadino e allevatore: possedeva un uliveto con circa 100 alberi d'ulivo, oltre a un vigneto, con cui produceva vino, e allevava 150 bovini, 400...

Pietra della rocchetta, e già nel 1859 fu considerata abitabile, tanto che cesare mattei non se ne allontanò più. all'interno della rocchetta il conte conduceva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

