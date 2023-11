La definizione e la soluzione di: Accordo tra più persone con un fine condiviso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMUNELLA

Significato/Curiosita : Accordo tra piu persone con un fine condiviso

Talvolta chiamato universo cinematografico marvel (ucm), è un media franchise e un universo condiviso statunitense incentrato su una serie di film di supereroi... Talvolta chiamato universo cinematografico marvel (ucm), èmedia franchise euniversostatunitense incentrato su una serie di film di supereroi... Un passepartout, (anche riportato con la grafia passe-partout) o chiave universale è un tipo di chiave, scheda magnetica o altro dispositivo in grado di aprire numerosi tipi di serrature. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Accordo tra più persone con un fine condiviso : accordo; persone; fine; condiviso; accordo militare; Un accordo per il disarmo nucleare; La esprime chi non è d accordo ; accordo fra produttori; Si fondono nell accordo ; L esprime chi non è affatto d accordo ; Lista di persone ; Ripartire fra più persone ; persone oneste e dabbene; Noiosi discorsi fatti da più persone ; persone dannose all intera società; Due persone che cantano o suonano strumenti musicali insieme; La fine del magma; La fine dei cartoon; La fine di Zdanov; Lo dice chi alla fine trova; La fine di Ivanhoe; Il grido dell acrobata a fine esercizio; L affidamento condiviso dei figli;

Cerca altre Definizioni