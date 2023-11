La definizione e la soluzione di: Accessorio dato in omaggio ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GADGET

Significato/Curiosita : Accessorio dato in omaggio ing

Un gadget è un oggetto o un dispositivo, a volte anche offerto come richiamo pubblicitario, di bassa se non nulla utilità concreta.

Altre risposte alla domanda : Accessorio dato in omaggio ing : accessorio; dato; omaggio; accessorio del caminetto; accessorio in omaggio; accessorio della mensa; accessorio per auto in settimana bianca; Così è detto un accessorio da biliardo per la mano; Un accessorio dei telefonini; Un comando dato al PC con più tasti; Destinata a un dato uso; Il soprannome dato a Carlo Alberto; Città indiana che ha dato nome a una varietà di riso; Altro nome dato ai noccioli; dato a un cliente; Atto d omaggio ; Porgere in omaggio ; Rappresentazione in omaggio di un attore; Accessorio in omaggio ; Piccolo omaggio senza alcuna pretesa; Rendere omaggio ;

