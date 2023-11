La definizione e la soluzione di: Abitanti del capoluogo della Liguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENOVESI

Significato/Curiosita : Abitanti del capoluogo della liguria

Un capoluogo in italia designa un capoluogo sede di regione, di provincia o di comune. per quel che concerne i comuni e le province, nella maggioranza... Persone Antonio Genovesi (1713-1769) – filosofo ed economista italiano

(1713-1769) – filosofo ed economista italiano Alessandro Genovesi – regista, attore e sceneggiatore italiano

– regista, attore e sceneggiatore italiano Maura Genovesi – tiratrice italiana

– tiratrice italiana Pietro Genovesi – calciatore e allenatore di calcio italiano

– calciatore e allenatore di calcio italiano Sergio Genovesi – politico e avvocato italiano

– politico e avvocato italiano Vittorio Genovesi (1887-1967) – gesuita e poeta in lingua latina italiano Altro Balestrieri genovesi – corpo scelto di mercenari del Medioevo

– corpo scelto di mercenari del Medioevo Banda dei Genovesi – gruppo criminale attivo in Liguria

– gruppo criminale attivo in Liguria Castiglione del Genovesi – comune della provincia di Salerno

– comune della provincia di Salerno Genovesi di Gibilterra – comunità costituita da discendenti di genovesi e liguri

– comunità costituita da discendenti di genovesi e liguri Liceo classico Antonio Genovesi – scuola superiore di Napoli Pagine correlate Genovese Unin italia designa unsede di regione, di provincia o di comune. per quel che concerne i comuni e le province, nella maggioranza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

