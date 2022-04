Abbandono, ritiro, rinuncia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbandono, ritiro, rinuncia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Abbandono, ritiro, rinuncia

Re vittorio emanuele iii, che rinunciò al trono in favore del figlio umberto ii di savoia. in altri casi, la rinuncia vale anche per gli eredi alla corona:...

«facere» (agire, fare). chi compie una defezione è spesso indicato come transfuga, disertore o traditore. la defezione è spesso compiuta in maniera illegale...