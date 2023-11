Zona del Friuli

Guida sull'uso delle fonti. il-venezia giulia, o anchevenezia giulia, (afi: /fri'uli ve'ntja 'ulja/;-vignesie julie in friulano,...

La Carnia ( AFI : /'karnja/; Cjargne in friulano, Karnien in tedesco) è una regione storico-geografica prevalentemente montana, situata nella parte nord-occidentale della provincia di Udine, in Friuli, comprendente buona parte delle Alpi Carniche italiane con le sue valli alpine. Il centro principale è Tolmezzo.