A volte si ingarbuglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte si ingarbuglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATASSA

Significato/Curiosita : A volte si ingarbuglia

Essere affidato a persona di miglior cultura. perdere il filo (del discorso) dimenticarsi ciò che si stava dicendo, il più delle volte perché si è stati interrotti... Commercializzati in rocche, è formato indispensabile per la tintura. le matasse da tingere devono avere legature larghe altrimenti il bagno della tintura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : A volte si ingarbuglia : volte; ingarbuglia; A volte è spasmodica; A volte nei regali è quello che conta; La Barzizza che recitò più volte con Totò; A volte serve per costringere; Cade due volte all anno; La Marie due volte Nobel; Insieme ingarbuglia to; ingarbuglia te, labirintiche; ingarbuglia ti; Faccenda ingarbuglia ta;

Cerca altre Definizioni