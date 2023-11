La definizione e la soluzione di: Viene servito alla fine del pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DESSERT

Significato/Curiosita : Viene servito alla fine del pranzo

Linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il pranzo è servito è stato un quiz televisivo italiano a premi, ideato... Linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimentiprogetto di riferimento. ilè stato un quiz televisivo italiano a premi, ideato... Il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine del pasto. La parola, infatti, deriva dal verbo francese desservir (il/elle dessert) che significa «sparecchiare». Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

