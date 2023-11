La definizione e la soluzione di: Un verbo che... non nuoce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TENTARE

Significato/Curiosita : Un verbo che... non nuoce

Regolari (-are, -ere, -ire: per esempio io sono salito, verbo regolare, ma io sono venuto, non venito, verbo quindi irregolare); a livello tematico o con cambio... Regolari (-are, -ere, -ire: per esempio io sono salito,regolare, ma io sono venuto,venito,quindi irregolare); a livello tematico o con cambio... Luigi Gussalli (Bologna, 18 dicembre 1885 – Barbano di Salò, 1950) è stato un ingegnere, inventore e pioniere dell'astronautica italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un verbo che... non nuoce : verbo; nuoce; verbo coniugato dal giardiniere; verbo del falegname; verbo coniugato dal sudore; verbo da demolitore d auto; Un verbo che divide; Il verbo più breve; Lo è qualcosa che nuoce alla reputazione; Il caos amministrativo che nuoce ad ogni ufficio; Fumo che nuoce ai non fumatori; Frequente disturbo che nuoce alla salute; Se è di proiettili nuoce più del vento; Pericolosità che nuoce ;

Cerca altre Definizioni